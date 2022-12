Ausstellung Wendalinum : DDR zwischen Mythos und Wirklichkeit

St Wendel Ausstellung über die Deutsche Demokratische Republik am Gymnasium Wendalinum sollte die Mythen dekonstruieren.

DDR-Mythos und Wirklichkeit: So lautet der Titel einer Ausstellung der Konrad-Adenauer-Stiftung, die am Gymnasium Wendalinum gastierte. Zielsetzung der Ausstellung war es, dass Mythen über die DDR, die deren Staatsführung mittels ihrer Propaganda häufig selbst erzeugt hat, dekonstruiert werden, heißt es vonseiten der Schule.

So stellte die Ausstellung beispielsweise klar, dass die Einheitsschule der DDR im Kern nicht das propagierte Ziel der „gleichen Bildung für alle“ verfolgte, sondern darauf ausgerichtet war, Schülerinnen und Schülern nicht zu individuellen und eigenständig denkenden und agierenden Bürgerinnen und Bürgern zu erziehen, sondern zu staatsbürgerlicher Disziplin, deren Nichtbeachtung sanktioniert wurde, zum Beispiel dadurch, dass jungen Menschen verboten wurde, an einer Universität zu studieren, heißt es weiter.

Dieses Schicksal erlebte auch Karsten Dümmel, der Landesbeauftragte der Konrad-Adenauer-Stiftung im Saarland, der selbst bis zu seinem 28. Lebensjahr in der DDR lebte. Dümmel wurde, nicht zuletzt wegen seines Antrags, in der Bundesrepublik studieren zu dürfen, für alle Universitäten der DDR auf Lebenszeit gesperrt und in der Folge zu sechs Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Dümmel wurde durch die Stasi überwacht. In seiner Wohnung befanden sich 14 Wanzen. Er war mehrfach inhaftiert, und gegen ihn wurden Isolationsmaßnahmen erlassen. Seine 56 Ausreiseanträge aus der DDR wurden abgelehnt. Schlussendlich wurde er 1988 von der Bunderepublik freigekauft.

Sehr eindrücklich verband Dümmel in einem Vortrag vor Geschichtskursen der Klassenstufen elf und zwölf seine Lebensgeschichte mit den DDR-Mythen und zeigte den Schülerinnen und Schülern auf, wie die Lebenswirklichkeit vieler Menschen in der DDR ausgesehen hat.

„Bedauerlicherweise wird die Geschichte der DDR gerade in der Oberstufe kaum noch behandelt. Gerade in Zeiten, in denen totalitaristische Tendenzen immer stärker aufkommen, ist es für unsere Schülerinnen und Schüler umso wichtiger zu wissen, was sich noch vor wenigen Jahrzehnten auch in Deutschland ereignete. Hierfür sind Zeitzeugen die besten Referenzen, um nachgeborenen Generationen ihre Erfahrungen in einem Unrechtsregime zu verdeutlichen“, resümierte Schulleiter Alexander Besch, der zugleich Fachlehrer der anwesenden Kurse ist.