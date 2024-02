Kreis St Wendel Das ganze Jahr gibt es im Saarland kulinarische Leckerbissen

Kreis St Wendel · Zu einer kulinarischen Lesung mit Angelika Lauriel und Luigi Botta lädt die Gemeinde Schiffweiler am Freitag, 8. März, um 18 Uhr in die Welzower Stuben in der Klinkenthalhalle, Marktstraße 11 in Landsweiler-Reden, ein.

28.02.2024 , 15:50 Uhr

Im Saarland gibt es zahlreiche Anlässe zum Feiern und Genießen. Foto: dpa/Christin Klose