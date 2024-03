Primstal Das Buch der Bücher gab’s als Geschenk

„Wir sind umgezogen“, liest man auf der Tür am Kircheneingang der katholischen öffentlichen Bücherei in Primstal. Stattdessen findet man sie nun in der Grundschule Primstal in den ehemaligen Räumlichkeiten des Jugendclubs. Das musste gefeiert werden, weshalb das ehrenamtliche Team der Bücherei zur Einweihung eingeladen hatte.