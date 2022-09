Multivisionsshow : Daniel Dakuna präsentiert „Anekdoten eines Beifahrers“

Daniel Klesen, alias Dakuna, ist per Anhalter 53 000 Kilometer gereist. Dabei hat er knapp 50 Länder gesehen. Foto: Daniel Bonenberger

St Wendel Daniel Dakuna lädt für Dienstag, 13. September, ab 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) in Zusammenarbeit mit der Kreisstadt St. Wendel zu seiner Multivisionsshow in den Saalbau St. Wendel und erzählt dabei „Anekdoten eines Beifahrers – Per Anhalter um die Welt“.

Das teilt ein Kreissprecher mit.

53 000 Kilometer, 432 Mitfahrgelegenheiten und 134 Einladungen zum Übernachten sind die Bilanz einer Reise per Anhalter, die Daniel Dakuna durch 42 Länder geführt hat und auf der er unzählige Geschichten erlebt hat. Er möchte mit seiner Show nicht nur unterhalten, sondern inspirieren, motivieren, über die Schattenseiten einer solchen Reise sprechen und eine neue Sichtweise auf unsere Welt eröffnen.