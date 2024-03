Kreis St Wendel Damit im Kreis alles picobello wird

An der landesweiten Umweltaktion „Saarland Picobello“ haben sich zahlreiche Vereine und Institutionen im Landkreis St. Wendel beteiligt., so auch die THW-Jugend des Ortsverbandes Theley und die Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Theley. Treffpunkt, Start und Ende war der Mitfahrerparkplatz zwischen Theley und Primstal am Autobahnkreisel. Dort hatte die Picobello-Mannschaft den Parkplatz und angrenzende Straße im wahrsten Sinne des Wortes umgekrempelt, so viel Müll wurde achtlos weggeworfen. Unter den gesammelten Werken befanden sich zum Beispiel zwei Ölkanister, Plastik in rauen Mengen sowie Kaffeebecher, Damensandaletten, Babywindeln, eine Kühltasche, Glasflaschen, Feuerzeug, Zahnbürste, Spülflasche, Porno-DVD, Schlüpfer mit Telefon-Nummer, Neonröhren, Stereoanlage und vieles mehr.