Dämmerschoppen beim OGV Niederkirchen Zum Essen, Trinken und Sprooche ins Kelterhaus

„Bei schönem Wetter ist es noch etwas idyllischer, dann öffnen wir das große Garagentor“, berichtet Uta Biondi, die zum Führungstrio des Niederkircher Vereins gehört. Heike Schuff, ebenfalls Vorstandsmitglied, ist überrascht, dass so viele Gäste dem Ruf des OGV Niederkirchen gefolgt sind: „Mit so viel Zulauf hätte ich bei diesen Witterungsbedingungen nicht gerechnet“, meint sie. Und weiter: „Aber insgesamt sind unsere Dämmerschoppen wirklich gut angekommen. Man muss sich als Obst- und Gartenbauverein darstellen, gerade in einem Jahr, in dem es nur wenig zu keltern gibt.“