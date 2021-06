Dachkonzert in Niederlinxweiler : Trio steigt Publikum aufs Dach

Schwindelfrei: Elisa Rehlinger, Lena und Kathrin Sicks beim Konzert mit Organisator Christian Büchner (von links) auf dem Dach. Foto: Frak Faber/Frank Faber

Niederlinxweiler Oben-Air-Saison ist in der Dorfmitte in Niederlinxweiler mit dem Trio Katrin und Lena Sicks und Elisa Rehlinger gestartet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Faber

Ein Dach-Konzert in London war 1969 der letzte Live-Auftritt der Beatles. Der Dreh zu einem Videoclip der Band U2 1987 auf einem Dach in Los Angeles musste von der Polizei abgebrochen werden, weil zu viele Fans und Schaulustige ein Verkehrschaos verursachen. Am Samstag sind die Sängerinnen Lena und Kathrin Sicks sowie Elisa Rehlinger aus einem Wohnzimmer auf den oberen Abschluss eines Gebäudes gekrabbelt und haben die diesjährige Dachkonzert-Serie in Niederlinxweiler eröffnet – ohne Polizeieinsatz.

„Es war unendlich schön und ein gutes Gefühl, nach mehr als einem Jahr überhaupt wieder einmal auftreten zu können“, freut sich Lena Sicks. Ähnlich wie US-Sängerin Pink mit Tochter, schafft es das Trio – allerdings aus luftiger Höhe – rund 200 Menschen in der Dorfmitte mit dem Song „Cover Me in Sunshine“ glücklich zumachen. Viele der Konzertbesucher haben sich ein Campingstühlchen mitgebracht, Kleinkinder rutschen auf einer Decke hin und her und naschen Knabbergebäck. Eine Damen-Clique ist rund um eine rosa Kühlbox versammelt, mixt sich Cocktails und lässt es sich gut gehen.

„Von oben ist das ein gigantisches Bild, alle sind froh, dass sie wieder ein Stück Freiheit zurück haben“, schwärmt Dach-Konzert-Organisator Christian Büchner. Die Leute, so Büchner weiter, haben einfach darauf gewartet, dass wieder etwas passiert. Und die Mädels von ganz oben präsentieren bekannte Hits wie „80 Millionen“ von Max Giesinger oder „Killing me softly“, den Roberta Flack und die Fugees schon erfolgreich gecovert haben. Zum Mitklatschen animieren die Sängerinnen ihre Zuhörer mit der alten Nummer „Son of a preacherman“ von Dusty Springfield.

Es scheint, in Niederlinxweiler steigt eine große Wiedersehensfeier, nachdem die Corona-Pandemie alle Aktivitäten und Begegnungen im St. Wendeler Stadtteil über eine lange Strecke gestrichen hatte. Von oben nach unten wirkt jeder Song wie eine Umarmung.

Seit Beginn der Corona-Krise baut Büchner seine Musikanlage an dem ungewöhnlichen Platz auf. „Was kannst du machen, um den Leuten in Niederlinxweiler, die gerne Musik hören und zu Livekonzerten gehen, einen Gefallen zu tun?“, hat der Organisator und Musikfan vor gut einem Jahr überlegt. Dabei ist ihm die Idee gekommen, einfach die Anlage rauszustellen, weil sich das Dach neben seiner Wohnung für ein „Oben-Air-Konzert“ anbietet. „Ich habe dann einfach angefangen, das Dorf für eine Viertelstunde mit Musik, die jeder mag, zu beschallen“, erklärt Büchner seine Intension. Live sind dann auch Schlagzeuger Elmar Federkeil und Kathrin und Lena Sicks auf das Dach gestiegen, ehe Büchner auf ein Wunschkonzert seiner Mitbürger umgestellt hat. „Die Reaktion im Dorf war absolut positiv, es sind mehr Musikwünsche reingekommen, als ich erfüllen konnte“, berichtet er.

Auf der anderen Seite hat das Corona-Jahr 2020 den leidenschaftlichen Konzertgänger Büchner heftig ausgebremst. „17 Eintrittskarten wegen abgesagter Veranstaltungen habe ich zurückgeben müssen“, bedauert er nachträglich. Derweil verbreiten die drei Mädels weiterhin eine super Stimmung. Zum Abschluss ihres fast zweistündigen Dach-Konzerts kommt Whitney Houstons Klassiker „I wanna dance with somebody“ noch zum Einsatz.

Nicht gerade über den Wolken, aber doch so weit oben, dass das Publikum in Niederlinxweiler beim Dach-Konzert von Elisa Rehlinger, Lena und Kathrin Sicks (von links) zumindest den Kopf in den Nacken legen musste. Foto: Frank Faber

Endlich haben die Menschen ein Stück Freiheit zurück. Tolle Stimmung herrschte bei der Premiere der diesjährigen Dach-Konzerte in Niederlinxweiler. Foto: Frank Faber