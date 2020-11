St. Wendeler bei Wettbwerb erfolgreich : Papier geschöpft, Farbstoffe entwickelt

St. Wendel Team „LOEsuNg3126“ des Cusanus-Gymnasiums gehört zu den bundesweit besten Wettbewerbsteilnehmern.

„Alles Bioökonomie oder was? – Dasselbe in Grün“ – so lautete das Motto des jüngsten Dechemax-Schülerwettbewerbs. Zu den deutschlandweit besten Teilnehmern gehört auch ein Schüler-Team des St. Wendeler Cusanus-Gymnasiums.