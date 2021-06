Cusanus-Gymnasium St. Wendel : Viele kleine Schritte zum Wohle anderer Kinder

St Wendel Das Cusanus-Gymnasium in der Kreisstadt St. Wendel spendet mehr als 13 000 Euro an die Sonnenkinder im fernen Afrika.

Ursprünglich wollte man dem gemeinnützigen Verein 3000 Euro übergeben, um das Gebäude der Costal High-School in Swakopmund zu renovieren. Herausgefordert von ihrem Lehrer Martin Kohl-Fries, der in den Herbstferien die Marathonstrecke von 42,195 Kilometern zu Fuß zurücklegte und dabei vom Lehrerkollegium gesponsert wurde, machten sich zahlreiche Schüler auf die Socken und ließen sich ihrerseits ihre Mühen zugunsten der guten Sache bezahlen. Dabei war es keineswegs sicher, ob die in der Aktion „Schlag den Kohl-Fries“ anvisierte Summe tatsächlich zusammenkommen würde. Denn anders als in den Jahren zuvor, fiel für den Spendenlauf kein Unterricht aus, vielmehr liefen oder wanderten die Beteiligten aufgrund der Corona-Maßnahmen zumeist alleine in ihrer Freizeit. „Ich war wirklich sehr gespannt, wie hoch die Summe am Ende werden würde und gebe mich ausnahmsweise gerne geschlagen“, freut sich der Herausforderer, dessen Laufleistung von insgesamt 27 Personen überboten wurde. „Insgesamt legte die Schulgemeinschaft in den Herbstferien 3887,44 Kilometer zurück. Dabei hat unser Kollegium auf 108,19 Kilometern die Summe von 1040,10 Euro erlaufen, mehr als 12 000 Euro kamen von den Schülern“, bilanziert der stellvertretende Schulleiter Holger Büch. „Neben der Realisierung von Patenschaften hat unsere Arbeitsgemeinschaft Misheni Moyo in der Vergangenheit immer wieder Spendengelder akquiriert, um sie dem Verein Sonnenkinder zukommen zu lassen. Denn nicht nur die Kinder in dem afrikanischen Land brauchen unsere Unterstützung, auch die Infrastruktur vor Ort ist häufig in einem desolaten Zustand“, erklärt Büch, der in engem Kontakt mit Arthur Rohlfing, dem Vorsitzenden des Sonnenkinderprojektes Namibia steht.