Cusanus-Tag in St. Wendel Musikalische Talente standen im Mittelpunkt

Am Cusanus-Gymnasium in St. Wendel beging man den Cusanus-Tag und gedachte damit des Namensgebers der Schule, zeichnete aber auch Schülerinnen und Schüler für ihr besonderes Engagement aus. Das Vokalensemble leitete mit „Cantata Brasilia“ auf musikalische Art und Weise den Abend ein. Schulleiterin Sigrid Maschlanka nahm bei ihrer Begrüßung Bezug auf den Namenspatron ihrer Schule, den Philosophen, Theologen und Naturwissenschaftler Nikolaus von Kues und schlug eine Brücke zur Gegenwart: „Auch er lebte in einer Zeit des Umbruchs, dachte über Grenzen hinweg und half, Lösungen zu finden“, meinte sie und forderte dazu auf, sich die Philosophie des Namensgebers zunutze zu machen und kreative Lösungen für die Probleme unserer Zeit, etwa Kriege und Klimawandel, zu suchen.