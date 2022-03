Chef wendet sich an Kunden : Nach Auslaufen der Corona-Maßnahmen: St. Wendeler Kult-Disco Flash führt 1G-Regel an

Wer in der St. Wendeler Disco Flash Party feiern will, muss etwas Wichtiges beachten. (Symbolbild) Foto: dpa/Felix Kästle

St. Wendel So ziemlich alle Schutzmaßnahmen gegen eine Ansteckung mit dem Covid-19-Virus fallen ab Sonntag, den 3. April weg. Auch in der Gastronomie gelten dann wieder größere Freiheiten. Die St. Wendeler Disco Flash und der dazugehörige Club Lindenau aber setzen weiterhin auf Sicherheit. Was das für die durchweg jungen Kunden bedeutet.

Es kommt nicht oft vor, dass sich Joachim Clemens, genannt Cassius, an seine Gäste höchstpersönlich wendet. Und das auch noch mit einer Botschaft über die sozialen Netzwerke im Internet. Doch kurz vorm kommenden Wochenende tut er‘s. Und zwar wegen seiner 1-G-Regel, die er ab Samstag, 2. April, in seinen beiden Kult-Läden in St. Wendel einführt. G heißt in diesem Fall: getestet.

Eigene Einlass-Regel fürs Flash und für die Lindenau in St. Wendel

Zwar fallen nach dem 2. April die meisten Beschränkungen weg, was Corona-Bestimmungen angeht. So besteht dann beispielsweise auch in der saarländischen Gastronomie keine Maskenpflicht mehr. Zudem wird nicht mehr kontrolliert, ob jemand geimpft ist oder nicht. Doch das scheint dem Disco-Chef nicht geheuer.

So wird es weiterhin im Flash sowie im Club Lindenau Kontrollen geben. Die betreffen negative Corona-Schnelltests. Wer also in die beiden Läden rein will, muss sich am Testzentrum seinen Einlass abholen. Weitere Bedingung, die Cassius vorgibt: Das Ergebnis darf nicht älter als sechs Stunden sein. So fordert er es via Facebook.

Flash-Chef Cassius: Darum gilt die 1-G-Regel

Für den Geschäftsmann, der einst auch die Neufang-Kulturfabrik als Tanztempel betrieb, gilt demnach: „Gemeinsam sicher – gemeinsam feiern.“ Er sehe sich mit seinem Team in der Pflicht, den „Weg in die Freiheit [...] besonnen und mit größter Sorgfalt zu gehen“, begründet der Altmeister der Disco-Szene im Saarland.

Auch wenn insbesondere für die Veranstaltungsbranche die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen „nicht leicht zu meistern“ gewesen sei, sollten mit dieser von ihm getroffenen Maßnahme alle aufeinander aufpassen.

So will Cassius den Corona-Schnelltest schmackhaft machen

Den durchweg jungen Kunden seiner Betriebe versucht er, diese Testpflicht schmackhaft zu machen: Er bietet jedem Gast freitags und samstags zum Test einen Drei-Euro-Verzehrgutschein sowie einen Energydrink an, „damit Ihr fit für die Nacht seid“.