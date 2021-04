Girls‘ Day in St. Wendel : Cispa Cysec Lab macht Schülerinnen fit in Sachen Cybersicherheit

St Wendel Es gibt noch freie Plätze für die digitalen Schülerinnen-Workshops im April.

Warum werden so oft Social-Media-Profile gehackt? Was ist Phishing? Und wieso bringen Sicherheitsfragen keine Sicherheit? Diese und weitere Fragen beantworten die Experten des Schülerlabors Cispa Cysec Lab am Donnerstag, 22. April, beim Girls‘ Day in zwei verschiedenen Workshops für Schülerinnen ab der fünften und siebten Klasse.