Größtes Chorfestival in Südwestdeutschland 116 Chöre traten bei „Sing City“ in St. Wendel auf (mit Fotostrecke)

Das Singen hat am Samstag die Lebensfreude in der Kreisstadt geweckt. 116 Chöre sind in „Sing City“ St. Wendel auf sechs Freiluftbühnen, in zwei Kirchen und im Saalbau aufgetreten. Es ist das größte Chorfestival in Südwestdeutschland und für viele Ensembles der absolute Jahreshöhepunkt.