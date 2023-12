Winterbach Chor bot warme und kraftvolle Stimmen

Die Titel für den Advent waren unter anderem „Macht hoch die Tür“ oder „O Heiland, reiß die Himmel auf“; zu Weihnachten hatte Recktenwald „Les anges dans nos campagnes“ (eigener Satz), „Canciones Hispanas“ und „Mary, did you now?“ ausgewählt, und mit „The rose“ von Ola Gjeilo und „Yes, my Lord“ von Jay Althouse bewiesen Chor, Dirigent und Begleiter ihr ausgezeichnetes Können.