Jan Holger Holtschmit St. Wendeler Arzt arbeitete bei Olympia – warum er jetzt Mitleid mit den Amerikanern hat

St. Wendel · Der St. Wendeler Chefarzt Jan Holger Holtschmit zieht Bilanz: Er war sowohl bei den Olympischen als auch bei den Paralympischen Spielen in Paris als Offizieller dabei. Was seine Aufgaben bei dem Sport-Event waren und was ihm dort besonders gut gefallen hat.

22.09.2024 , 07:33 Uhr

Zwei auf Augehöhe: Jan Holger Holtschmit (links) mit Leo Neugebauer Foto: Holtschmit