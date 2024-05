Leitersweiler Ein kleines Stück Italien in Leitersweiler

Zum Muttertag hat Fabrizio D’Alessandris, Inhaber der Pizzeria Al Borgo in Leitersweiler, für die SZ ein Gericht zubereitet, das seine inzwischen verstorbene Nonna Arcangela regelmäßig bei den sonntäglichen Familienessen auftischte. Auch in Italien wird der Muttertag, die Festa della Mamma, gefeiert: „Genau wie hier in Deutschland gibt es an diesem Tag für die Mütter und Großmütter Blumen, vor allem Rosen, von ihren Kindern und Enkelkindern. Alle kommen zu Besuch und man sitzt gemütlich zusammen, bei gutem Wetter im Garten“, erzählt Fabrizio D’Alessandris. Der Inhaber des Al Borgo, der unweit von Rom in Frosinone in der Region Latium aufgewachsen ist, fügt hinzu, dass man auch gemeinsam esse: „Aber das ist in Italien ohnehin Tradition, dass sich sonntags von 11 Uhr bis zum späten Nachmittag die gesamte Familie bei der Mutter oder Oma versammelt.“ Und weiter: „Ich habe viele Jahre bei meiner Nonna Arcangela gewohnt, die jeden Sonntag, wenn die Verwandtschaft kam, mit Schürze am Herd stand, oft unterstützt von ihren Töchtern. Da gab es dann Vorspeise, Hauptgericht und Dessert, alles von meiner Großmutter zubereitet.“