Erfahrungsbericht nach dem Hochwasser in St. Wendel „Sind mit blauem Auge davongekommen“

Das Wasser stand am Freitag in St. Wendel Oberkante-Unterlippe. In der Kelsweilerstraße 7 hatte das Hochwasser beispielsweise den Keller geflutet. „Das Grundwasser hat sich aus dem Boden gedrückt“, berichtet Theo Naumann, Geschäftsführer des St. Wendeler Immobilienservices Naumann. Aber weder in die Geschäftsräume des Kosmetikstudios Eve noch nebenan bei Kidnap Music/Tante Guerilla Webshop sei das Wasser reingelaufen. Gleich mit vier Pumpen beförderte sein Sohn Denis, der Eigentümer des Hauses, die Wassermassen wieder aus dem Keller. „Die Heizung war defekt und funktioniert mittlerweile wieder. Kühltruhen und so weiter standen keine im Keller“, sagt Theo Naumann. Einen Stromausfall gab es nicht. „Weil die Verteilerkästen im ersten Stock stehen“, erklärt er.