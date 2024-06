St Wendel Sie wollen auch in Orlando glänzen

Sieben Teams gibt es in der Abteilung Cheerleading des Turnvereins (TV) 1861 St. Wendel. Nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr (wir berichteten), haben die Diamonds Coed, jenes Leistungsteam, bei dem männliche und weibliche Athleten des Jahrgangs 2009 und älter mitwirken, im Mai bei der Elite Cheerleading Championship (ECC), einer offenen Europameisterschaft im Movie-Park in Bottrop, den zweiten Platz belegt. Dieses Ergebnis bedeutet gleichzeitig die Qualifikation für die Cheerleading World Championships, kurz Cheerleading Worlds, die Weltmeisterschaft der Cheerleader, vom 25. bis 28.April 2025 in Orlando in Florida. Bislang konnten sich 563 Teams aus 21 Ländern für das Mega-Event im Walt Disney World Resort qualifizieren. Auch dem St. Wendeler Team wurde diese Ehre zuvor bereits zuteil: „Vor zehn Jahren, im Jahr 2014, konnten wir uns ebenfalls für die Worlds qualifizieren und erreichten dann 2015 Platz zehn unter mehr als 40 Teams in unserer Kategorie“, berichtet Pablo Becker, der in dem St. Wendeler Verein Aktiver, Trainer, Abteilungsleiter und stellvertretender Vorsitzender in Personalunion ist.