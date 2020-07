Jungs und Mädels sind willkommen : Cheerleader bitten zum Probetraining

So präsentierte sich die Truppe der St. Wendeler Diamonds Coed bei den Regionalmeisterschaften. Foto: Photo: Tom Lorenz 2020/Tom Lorenz

St. Wendel Jeder, der Lust auf Teamsport hat und Neues ausprobieren möchte, ist am Wochenende, 18./19. Juli willkommen.

Die erfolgreichste und größte Cheersport-Abteilung im Saarland öffnet ihre Türen für alle Interessierten für ihre Probetrainings – und das gemäß der aktuellen Corona-Verordnung. Jeder, der Lust auf Teamsport hat und Neues ausprobieren möchte, ist am Wochenende, 18./19. Juli willkommen. Die Probetrainings finden entweder in der Turnhalle des KBBZ St. Wendel in der Jahnstraße 14 oder der Gemeinschaftsschule St. Wendel, Willi-Graf-Straße 5, statt (der genaue Ort wird kurzfristig bekannt gegeben).

Die Cheerleader vom TV St. Wendel betreiben ihren Sport auf Wettkampfbasis und trainieren, um sich auf Meisterschaften zu präsentieren und Erfolge zu feiern, teilt ein Sprecher weiter mit. Trainingseinheiten werden bei den Purple Diamonds für alle Alters- und Leistungsklassen angeboten. Die Basicteams ermöglichen zudem einen schrittweisen Einstieg in den Sport.

Schon für die Kleinsten im Alter von vier bis elf Jahren besteht die Möglichkeit, in einem der Peewee-Teams, den Little- oder Shiny Diamonds, aktiv zu werden. Kinder im Alter von neun bis 16 Jahre trainieren in den Juniorteams, den Mighty- oder Classy Diamonds. Auf Jugendliche und junge Erwachsene freuen sich die Diamonds Ladys (nur Frauen) und das Team Diamonds Coed (Männer und Frauen). In diesen trainieren aktuell Sportler im Alter von 14 bis 35 Jahren.

Die Probetrainings für beide Junior- und Seniorteams finden am kommenden Samstag, 18. Juli, in der Zeit von 16.30 bis 18.30 Uhr statt, teilt ein Sprecher mit. Einen Tag später, am Sonntag, 19. Juli, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr können die Kleinsten in die Trainings der Peewee-Teams reinschnuppern.