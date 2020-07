Verschönerungsaktion in Winterbach : Sie wollen mit guten Beispiel vorangehen

Winterbach „Anpacken für Winterbach“ – unter diesem Motto will die CDU Verschiedenes realisieren. Jetzt fiel der Startschuss zur Aktion am Nepomuk-Dorfbrunnen.

Die Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Winterbach wollen in den kommenden Monaten verschiedene Projekte angehen, um das Dorf lebens- und liebenswerter zu machen. „Anpacken für Winterbach“ – unter diesem Motto gab es nun die die erste Aktion. Die CDUler nahmen die Anlage am Nepomuk-Dorfbrunnen in Angriff. „Unser Ziel bleibt ein Dorf, in dem sich die Menschen aller Generationen wohlfühlen und auch gerne leben. Wir sind ein lebendiges Dorf, was auch zukünftig so bleiben soll“, betont die stellvertretende Ortsvorsteherin Natalie Zöhler. Ausgestattet mit Gartenhacke, Rechen, Schaufel und Pinsel brachten die Helfer unter ihrer Anleitung das Umfeld des Brunnens auf Vordermann. In Zusammenarbeit mit dem Bauhof und in Abstimmung mit dem Friedhofsamt der Stadt St. Wendel gab es bereits zuvor eine Bepflanzungs- und Baumschnittaktion. „Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen und Taten folgen lassen“, hebt Zöhler hervor. So wurde nun ergänzend zu den städtischen Arbeiten in der Brunnenanlage die Säuberungsaktion mit fleißigen Händen (Sandra und Paul Freiberger, Tim Zöhler, Bastian und Natalie Zöhler, Michael Morsch, Christian Klassen) realisiert. Die Freiwilligen entfernten das Unkraut und setzten Blumenakzente. Außerdem strichen sie die Sitzbänke. Renoviert wurde auch das Dach des Dorfeingangsschildes in Richtung Bliesen.