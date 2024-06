Fashion-Show mit 15 Frauen jeden Alters und unterschiedlichen Größen Silbernadel Couture castet in St. Wendel Models für die Fashion Week Paris

St Wendel · Mit einer Modenschau Ende September in der französischen Metropole geht für Designerin Jona Hoffmann ein Wunsch in Erfüllung. Wer ihre Entwürfe dann präsentiert, entscheidet ein Casting am 29. Juni. Und dabei ist Size Zero nicht von Nöten.

14.06.2024 , 15:28 Uhr

Designerin Jona Hoffmann (Mitte) inmitten zweier Models. Aktuell bereitet sie ein großes Casting in St.Wendel vor. Foto: Alexander Weiß