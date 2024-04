Marth „Man kann’s immer besser machen“

Der VdK Ostertal greift immer wieder Themen auf, die den Menschen unter den Nägeln brennen. Mal ging es um die Pflege, mal ums effiziente Heizen und ein anderes Mal um das Wendelmobil. Die Mobilität stand auch am Montagnachmittag im Mittelpunkt.

Bei einer Veranstaltung, die den Titel „Busfahren für wirklich alle“ trug, nahm man am Montagnachmittag im Dorfgemeinschaftshaus Marth die barrierefreie Nutzung von Bussen in der Region den Fokus. Ausgehend von einer fotografischen Dokumentation der Bushaltestellen im Ostertal, die Mitglied Gerhard Müller in den vergangenen Monaten zusammengetragen hat und an diesem Tag präsentierte, suchte man die Diskussion mit Expertinnen und Experten mit dem Ziel, auf diese Art und Weise Verbesserungen anzustoßen.