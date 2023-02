Sieger im Falstaff-Voting : „Wie geil ist das denn?“: Bruder Jakob als bester Burger-Laden im Westen Deutschlands ausgezeichnet

Manuel Jakob, Inhaber des Restaurants Bruder Jakob in St. Wendel. Foto: Evelyn Schneider

St. Wendel Zehn Burger-Läden im Westen-Deutschlands standen bei der Abstimmung des Falstaff-Magazins zur Wahl. Mit 55 Prozent siegte Bruder Jakob in St. Wendel. Die SZ informierte den Inhaber.

„Wie geil ist das denn?“ Manuel Jakob kann kaum glauben, was er gerade durch den Anruf der SZ erfahren hat. Sein Restaurant Bruder Jakob in St. Wendel wurde zum beliebtesten Burger-Laden im Westen Deutschlands gewählt.

Das Gourmet-Magazin Falstaff hatte seine Leser in einem ersten Schritt dazu aufgerufen, jene Restaurants zu benennen, in denen sie am liebsten Burger essen. Aus diesen Einsendungen entstanden für die Bereiche Norden, Süden, Osten und Westen Bestenlisten mit jeweils zehn Burger-Läden. Aus diesen wiederum konnten die Leser bei einem Voting, das vom 2. bis 15. Februar geschaltet war, ihre Favoriten wählen. Im Westen konnte sich Bruder Jakob 55 Prozent der Stimmen sichern. Das bedeutet Platz eins. Dahinter folgt mit 40 Prozent ein Restaurant aus der Großregion: Der Daddy aus Trier.