Polizei St. Wendel bildet Ermittlungsgruppe : Wer steckt hinter der Serie von brennendem Heu?

St. Wendel Eine einberufene Ermittlungsgruppe der Polizei soll den Brandstifter aufspüren. Auf das Konto des oder der Täter könnten auch ältere Fälle gehen.

Kaum ein Tag ist in dieser Woche vergangen, in der die Feuerwehr nicht zu brennenden Heuballen eilen musste. Der dabei entstandene Schaden hat sich seit dem ersten Einsatz inzwischen laut Polizei auf 80 000 bis 100 000 Euro summiert. Von einer Serie spricht der St. Wendeler Polizeichef Jörg Valeske. Wobei noch nicht klar sei, ob nur ein Brandstifter am Werk war oder es mehrere Täter gibt. „In solchen Fällen ist auch Nachahmung ein Thema“, sagt der Erste Kriminalhauptkommissar.

Die Serie begann in der Nacht auf Dienstag mit gleich zwei Bränden. Einmal musste die Feuerwehr nach Sotzweiler, um nahe eines Aussiedlerhofs rund 40 Ballen zu löschen. Als die Helfer dort noch beschäftigt waren, ging der nächste Alarm ein. In Tholey brannte Heu auf einer Wiese nahe des Waldes. In der Nacht auf Mittwoch traf es eine Lagerhalle mit einer großen Stückzahl an Strohballen und landwirtschaftlichen Geräten auf dem Bärhof in Theley. Neben der Tatsache, dass immer Heuballen brannten, gibt es noch eine weitere Gemeinsamkeit: Die Einsätze waren alle in der Gemeinde Tholey. Der jüngste Fall von Donnerstag weicht ein wenig ab. Auf einer Wiese nahe der Landstraße 135 zwischen Theley und Selbach standen am Abend gegen 21 Uhr rund 100 Heuballen in Flammen. Diese ließ die Feuerwehr laut eines Sprechers kontrolliert abbrennen. Bis 2 Uhr in der Nacht waren die Einsatzkräfte vor Ort.