Brandschutzerziehung in Kastel : Kinder und die Charaktere des Feuers

Brandschutzerziehung in Kastel

Kastel Damit nichts anbrennt: Brandschutzerziehung in der Kindertagesstätte in Kastel.

Manches lässt sich besser verstehen, wenn man es in Gutes und Schlechtes einteilt. So lernen Kinder auch die beiden Charaktere des Feuers kennen und begreifen. Denn Feuer hat gute und schlechte Eigenschaften. Gutes Feuer tritt als Licht- und Wärmespender in Erscheinung, schlechtes Feuer dagegen durch Hitze und Rauch sowie seine Gefahr, sich rasch auszubreiten und zu zerstören.