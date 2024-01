Polizei sucht Zeugen Brand eines Altpapiercontainers in St. Wendel

St · Ein Mann hat am Samstagmorgen die Einsatzkräfte alarmiert, weil er in der Dortmunder Straße in St. Wendel einen qualmenden Papiercontainer entdeckt hat.

01.01.2024 , 11:27 Uhr

Symbolfoto. Foto: dpa/Lino Mirgeler