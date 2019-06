Ermittlungen zur Ursache laufen : Brand bei Fresenius in St. Wendel

Brand bei Fresenius in St. Wendel

St. Wendel Gut 50 Feuerwehrleute sind nach Polizeiangaben am Samstag im Einsatz.

Feuerwehrautos mit Martinshorn sind am Samstag in Richtung Industriegebiet in St. Wendel geeilt. „Es gab einen Brand bei der Firma Fresenius“, berichtet ein Sprecher der St. Wendeler Polizei.