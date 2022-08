DRK Niederlinxweiler : Blutspender-Ehrung und Neuwahlen beim DRK Niederlixweiler

Niederlinxweiler Gleich zwei Termine hatte das DRK Niederlinxweiler in jüngster Zeit. Neben einer Blutspender-Ehrung für die fleißigen Mehrfachspender hatte der Ortsverein zur Hauptversammlung geladen, bei der auch der Vorsitzende, Karl-Otto Drehmer, im Amt bestätigt wurde.

„Schenke Leben – Spende Blut“ – unter diesem Motto hatte der Ortsverein Niederlinxweiler des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im August in die Breitwieshalle in Niederlinxweiler zur Blutspende aufgerufen. In deren Rahmen fanden auch die Ehrungen für besonders fleißige Spender statt, wie ein Sprecher des Vereins mitteilt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte in den letzten beiden Jahren keine Ehrungen durchgeführt werden. Der Ortsverein hatte die Ehrungen aus den Jahren 2019 bis 2022 gesammelt und nun alle zu Ehrenden eingeladen.