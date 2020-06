Termine im Landkreis St. Wendel : Das Deutsche Rote Kreuz ruft zum Blutspenden auf

Kreis St. Wendel Im Landkreis St. Wendel sind im Juli gleich mehrere Termine an verschiedenen Orten geplant. Ärzteteam und Ehrenamtlern kümmern sich jeweils um die Spender.

Folgende Termine sind im Juli geplant: am Freitag, 3. Juli, von 17 bis 20 Uhr, in der Gemeinschaftsschule Marpingen (Marienstraße), am Freitag, 3. Juli, von 17 bis 20 Uhr in der Gemeinschaftsschule Theley (Am Schulzentrum), am Dienstag, 7. Juli, von 17 bis 20 Uhr in der Grundschule Namborn (Goethestraße 8), am Mittwoch, 15. Juli, von 17 bis 20 Uhr im Katholischen Pfarrheim Alsweiler (Brunnenstraße), am Montag, 20. Juli, von 17 bis 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Wolfersweiler (Ernst-Heinz-Straße), am Donnerstag, 23. Juli, von 17 bis 20 Uhr in der Breitwies-Halle Niederlinxweiler (Steinbacher Straße), am Freitag, 24. Juli, von 17 bis 20 Uhr in der Hunnenringhalle Otzenhausen, (Ringwallstraße 8) und schließlich am Montag , 27. Juli, von 16.30 bis 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Urexweiler (Im Brühl 2).