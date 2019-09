Polizei warnt : Falsche Fünfziger in St. Wendel aufgetaucht

St. Wendel Bei einer Bank in St. Wendel sind am Montagnachmittag drei falsche 50-Euro-Scheine aus dem Verkehr gezogen worden.

Redakteurin in der Lokalredaktion in St. Wendel.

(him) Das Geld war zuvor von einem ortsansässigen Optiker angeliefert worden, berichtet die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge, hatten zwei unbekannte Männer mit dem Falschgeld eine Sonnenbrille bezahlt. Die Polizei geht weiterhin davon aus, dass es sich um die Täter handelt, die das Falschgeld in den Verkehr gebracht haben. Beide sollen aus dem arabischsprachigen Raum stammen, sich aber auch auf Deutsch unterhalten haben. Einer der Täter war 20 bis 25 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, trug dunkle kurze Haare und war mit einer Sporthose und Flip-Flops bekleidet. Der zweite war erkennbar kleiner und von kräftiger Gestalt, so die Polizei. Es ist nicht ausgeschlossen, dass von den Tätern noch weiteres Falschgeld in Umlauf gebracht wurde.