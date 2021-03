Fußball-Bezirksliga : Er stand schon auf Ewald Lienens berühmtem Zettel

Björn Tarillon Foto: Peter Herrmann

Niederkirchen Ex-Profi Björn Tarillon wird ab Sommer Trainer beim Fußball-Bezirksligisten 1. FC Niederkirchen.

Spät war’s, aber noch nicht zu spät: Fußball-Bezirksligist 1. FC Niederkirchen hat für die Saison 2021/22 Björn Tarillon als neuen Trainer verpflichten können. „Die Trainersuche gestaltete sich schwierig, weil viele Vereine schon im November ihre Planungen gestartet haben und Anfang des Jahres nicht mehr so viele Trainer frei waren“, berichtet Geschäftsführer Dirk Cullmann.

Tarillon tritt in Niederkirchen die Nachfolge von André von Ehr an, der an seine alte Wirkungsstätte bei den SF Güdesweiler zurückkehrt. „Damit hatten wir so nicht gerechnet, aber André hat auf sein Bauchgefühl gehört“, meint Cullmann. Dementsprechend groß sei der Druck beim 1. FCN gewesen – weil die Spieler wissen wollten, wie es weitergeht. „In Corona-Zeiten ist die Trainersuche zusätzlich schwierig, weil man durch die unterbrochene Spielrunde ja kaum noch Leute treffen kann“, findet der Geschäftsführer. Aber dennoch sei es der Vereinsführung gelungen, drei, vier mögliche Trainer-Kandidaten für Gespräche zu gewinnen. „Klar war, dass der neue Trainer den von André von Ehr erfolgreich eingeschlagenen Weg weiterverfolgen soll“, erläutert Cullmann die Vorgaben des Clubs. Und der Weg ist ambitioniert, weil die Kicker derzeit den dritten Rang in der Bezirksliga St. Wendel belegen.

Im Anschluss an das gegenseitige Beschnuppern und dem Austausch mit den Übungsleitern hat sich der Verein für den 39-jährigen früheren Zweitliga-Spieler des 1. FC Saarbrücken, Björn Tarillon, entschieden. „Vor zwei Jahren ist er mal kurz für unseren damaligen Trainer Markus Frank eingesprungen und hat bei den Spielern nachhaltig einen guten Eindruck hinterlassen. Björns Vorstellungen sind identisch mit denen des Vereins“, erklärt Cullmann.

Gemeinsam mit Peter Herrmann hatte Tarillon 2019 die SG Saubach zur Meisterschaft in der Landesliga Nord und zum Aufstieg in die Verbandsliga geführt und anschließend eine Auszeit genommen. Vor 20 Jahren war der in Thalexweiler beheimatete Kicker richtig durchgestartet. Nach seiner Jugendzeit beim TSV Sotzweiler und dem FC Hellas Marpingen lief Tarillon 2001 unter Trainer Bernd Rohrbacher für den Oberligisten SV Hasborn.

Zu jener Zeit stand Tarillon auch auf dem Zettel von Kölns Bundesliga-Trainer Ewald Lienen. Der hatte bei einem früheren, in St. Wendel wohnenden Studienkollegen angefragt, ob er sich mal Tarillons Qualitäten im Waldstadion ansehen könne.

Für die Geißböcke lief er nach der Saison dann nicht auf, dafür aber für den 1. FC Saarbrücken, wo er 14 Mal in der 2. Bundesliga am Ball war. Für den FCS spielte er auch in der Regionalliga Süd, ehe er erneut in Hasborn landete. Zudem ging Tarillon für den FC Homburg, den FV Lebach sowie die SG Thalexweiler auf Torejagd. 2009 übernahm der Ex-Profi den Posten des Spielertrainers beim Landesligisten SF Winterbach, 2015 heuert er in gleicher Funktion beim Landesligisten SF Tholey an und zwei Jahre später bei Bezirksligist SG Linxweiler.

Statt beim 1. FC Köln landete Björn Tarillon 2002 beim 1. FC Saarbrücken, für den er 14 Mal in der 2. Liga und 35 Mal in der Regionalliga spielte. Foto: rup/Ruppenthal