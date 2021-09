Billard : Neuland für die Nummer eins der Welt

Dick Jaspers bestreitet am Wochenende seine ersten beiden Spiele für den Billardclub St. Wendel. Foto: Ton Smilde

St Wendel Die Bekanntgabe des Wechsels des Weltranglisten-Ersten Dick Jaspers zum Dreiband-Bundesligisten BC St. Wendel hat im Sommer einen Paukenschlag in der nationalen Billardszene ausgelöst. An diesem Wochenende wird der 56-jährige Queue-Künstler nun erstmals in zwei Heimspielen an den Tisch gehen.