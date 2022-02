Billard-Bundesliga : Gelungener Rückrunden-Auftakt für den BC

Die holländischen Neuzugänge Dick Jaspers (links) und Jeffrey Jorissen (rechts) traten erstmals gemeinsam für St. Wendel an – und gewannen alle ihre Spiele. Foto: B&K Foto: Selgrath

St Wendel Erfolgreiches Wochenende für die Billard-Spieler des BC St. Wendel zum Rückrunden-Auftakt der Dreiband-Bundesliga. Beim Tabellendritten BC Weywiesen kam St. Wendel zu einem 4:4, beim Tabellenvorletzten in Xanten gewann das Team mit 6:2.

Erstmals setzte der BC St. Wendel in diesen Spielen seinen beiden Neuverpflichtungen aus den Niederlanden gemeinsam ein. An der Seite von Top-Spieler Dick Jaspers trat Jeffrey Jorissen als Nummer zwei an, weil Jérôme Barbeillon gleichzeitig bei einem französischen Ranglistenturnier antrat, wo er Zweiter wurde.