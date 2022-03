Billard-Bundesliga : „Mister Unschlagbar“ ist top in Form

Dick Jaspers hat bisher alle seine Bundesliga-Partien für St. Wendel gewonnen. Foto: Selgrath

St Wendel Die Queue-Künstler des Billard-Bundesligisten BC St. Wendel stehen an diesem Wochenende vor zwei wichtigen Heimspielen: Der Tabellenfünfte (18 Punkte) in der Dreiband-Eliteklasse trifft zunächst an diesem Samstag ab 14 Uhr auf den Zweiten BCC Witten (20 Punkte).

Am Sonntag ab 11 Uhr geht es dann gegen den Tabellen-Achten BSV Velbert, der aktuell mit elf Zähler auf einem Abstiegsplatz steht.

„Das wichtigere Spiel ist gegen Velbert, denn wir wollen den Abstand in der Tabelle nach hinten halten und im besten Fall noch vergrößern“, sagt BC-Teammanager Rainer Selgrath zur Ausgangsposition. Derzeit haben die St. Wendeler sechs Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz sieben, den ersten Abstiegsrang. „Der Tabellenzweite Witten spielt eine starke Runde. Wenn aber bei uns Lutz Schwab und Daniel Schwerdtfeger im hinteren Brett den Heimvorteil nutzen können, sind wir auch gegen Witten nicht ganz chancenlos“, ordnet Selgrath die Auftaktbegegnung ein.