Billard BC St. Wendel: Saisonstart mit zwei Heimspielen

St Wendel · Nach dem Abstieg aus der Dreiband-Bundesliga starten die Billard-Akteure des BC St. Wendel an diesem Samstag in der 2. Bundesliga Süd in die neue Saison. Zum Auftakt empfangen die St. Wendeler am Samstag um 14 Uhr den BC München und am Sonntag, 11 Uhr, die TSG Heilbronn.

13.10.2023, 19:55 Uhr

Dick Jaspers bleibt dem BC St. Wendel auch nach dem Abstieg treu. Foto: Selgrath Foto: Selgrath