Mann muss fixiert werden : Betrunkener baut Unfall und randaliert

St Wendel Am Freitag kam es gegen 23.30 Uhr in der Balduinstraße in St. Wendel zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Mann aus St. Wendel kollidierte mit seinem Auto zunächst mit einem Absperrgitter und dann mit einem geparkten Pkw.