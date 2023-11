SZ-Adventskalender Geschichte vom Marktofen, der ein Brunnen war

Die Adventszeit ist mit vielen Traditionen verbunden. Da gibt es die eher individuellen, die in Familien von Generation zu Generation weitergetragen werden oder eben jene, die als Brauchtum überliefert sind. Seit gut 20 Jahren verbinden die Menschen mit der Stadt St. Wendel auch einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt, der mehr als eine Woche lang eine besondere Atmosphäre in die Gassen zaubert. Das Konzept, wie die Besucher es heute kennen, ging erstmals 1998 an den Start. Einige Jahre zuvor, Mitte der 1980er-Jahre, gab es zunächst einen dreitägigen Adventsmarkt. Und wie sieht es weiter in der Vergangenheit, beispielsweise im 19. Jahrhundert aus? Finden sich im Stadtarchiv Zeugnisse weiterer vorweihnachtlicher Bräuche in St. Wendel?