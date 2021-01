Bestellen & Abholen in St. Wendel : So ist Einkaufen im lokalen Laden möglich

St. Wendel Die Geschäfte der Aktionsgemeinschaft „In St. Wendel tut sich was“ beteiligen sich an der Aktion „Bestellen & Abholen“. Ein Überblick.

Die Geschäfte der Aktionsgemeinschaft „In St. Wendel tut sich was“ beteiligen sich an der Aktion „Bestellen & Abholen“ („Click & Collect“). Wie eine Sprecherin der Aktionsgemeinschaft berichtet, können sich Kunden Artikel aussuchen und diese telefonisch, per Mail oder Whatsapp bestellen. In den Geschäften würden dann die gewünschten Artikel zusammengestellt, welche die Kunden im Laden abholen können. Dabei ist laut Sprecherin zu beachten: Aussuchen oder Anprobieren sei in den Geschäften nicht möglich, es könne an der Kasse gezahlt werden und es sei Pflicht, eine Maske zu tragen. Folgenden Firmen sind bei der Aktion am Start.