Therapie : Zurück in den Beruf trotz Hörschädigung

Im HNO-Zentrum der Bosenberg-Kliniken wird die neue Therapie angeboten. Foto: Lauer/ Gog Concept

St Wendel

Die „Mediclin“ Bosenberg-Kliniken bietet die erste medizinisch-beruflich-orientierte Reha im Bereich HNO an, wie es vonseiten der Klinik in einer Pressemitteilung heißt.

Und darum geht es: Einen Beruf auszuüben, in dem viel kommuniziert wird – sei es per Telefon, Videochat oder im persönlichen Austausch − ist für Menschen mit Tinnitus oder einer Hörschädigung besonders schwierig. „Wer nicht alles auf Anhieb versteht, dem wird Kompetenz abgesprochen. Betroffene fühlen sich schnell abgehängt“, sagt Dr. Harald Seidler, Chefarzt der Fachklinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde in den Bosenberg-Kliniken. Seit diesem Monat ist hier eine medizinisch-beruflich-orientierte Rehabilitation (MBOR) im Fachbereich Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde möglich. „MBOR gibt es aktuell nur in der Neurologie und Orthopädie – wir sind die Ersten, die MBOR in der HNO anbieten, sodass auch hier noch gezielter eine berufliche Wiedereigliederung erreicht werden kann“, erzählt Seidler.

„In unserem Fachbereich sieht MBOR etwas anders aus als in Neurologie und Orthopädie: Es steht unter anderem die Akustik im Vordergrund“, berichtet der Chefarzt.

„Wir simulieren in den Therapieräumen zum Beispiel die typischen Geräusche eines Büros oder einer Kindertagesstätte, um eine Belastungserprobung unter Arbeitsbedingungen durchzuführen. So können die individuellen Hörfähigkeiten mit dem Anforderungsprofil im beruflichen Alltag abgeglichen werden und genauere Prognosen über die berufliche Leistungsfähigkeit erstellt werden“, so Chefarzt Seidler weiter.

Die Ergebnisse sind Grundlage für sozialmedizinische Empfehlungen, zum Beispiel, ob die Arbeitsfähigkeit mit oder ohne Einschränkungen besteht oder ob zusätzliche Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben nötig sind. „Die MBOR erhöht die Sicherheit für die Patientinnen und Patienten, nicht in eine erneute Überforderung (Dekompensation) zu geraten, sondern eine langfristige Arbeitsfähigkeit zu ermöglichen“, sagt Seidler.

In dem interdisziplinären Zentrum der Bosenberg-Kliniken wird MBOR für Patient mit Tinnitus, Schwindel (Gleichgewichtsausfall, Morbus Meniere) und Hörschädigungen sowie für Hörgeräte-Träger und Cochlea-Implantat-Träger angeboten.

Das MBOR-Team besteht unter anderem aus Audio-, Ergo- und Physiotherapeuten, Logopäden, Psychologen, CI-Ingenieur, Sozialarbeiter und HNO-Fachärzte, heißt es in dem Bericht weiter.