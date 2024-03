Regionaler Leitartikel zum Veranwortungseigentum Nachfolge auf Chefsesseln endlich seriös absichern

Für hunderttausende von Unternehmen werden in den kommenden Jahren Nachfolger gesucht. Wenn sich innerhalb der Familie niemand findet, der in die Fußstapfen des Seniors treten kann oder will, kommen nur ein Verkauf, eine Abwicklung oder die Übergabe an einen Mitarbeiter infrage, dem der Chef zutraut, das Geschäft weiterzuführen. Letzteres scheitert oft daran, dass die jungen Leute nicht über das nötige Kapital verfügen, um den Kaufpreis zu finanzieren. Es müssen daher viele über ihren Schatten springen und eine Menge Vertrauen vorschießen, damit ein Generationswechsel bei einem Familienfremden reibungslos über die Bühne gehen kann.