Alle Fastnachtstermine auf einen Blick Bereit für die närrische Session

Die Fastnachtsvereine starten in die Session, und die ist 2024 ziemlich kurz: Am 14. Februar ist schon Aschermittwoch. Also gilt es, sich beim Feiern ordentlich ranzuhalten. Hier die närrischen Termine im Kreis St. Wendel im Überblick, soweit sie uns von den Vereinen bis jetzt gemeldet wurden.

07.01.2024 , 15:27 Uhr

Im Kreis St. Wendel ist an Fastnacht einiges los. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Von sz