Museum in St. Wendel in Bewegung Begegnung zwischen Kunst und Tanz

Unter dem Titel „Museum in Bewegung – ich bin Hier“ realisierte das Museum St. Wendel in den vergangenen sechs Monaten zusammen mit 15 Schülern der Gemeinschaftsschule St. Wendel und weiteren Beteiligten ein Projekt, bei dem Kunst mit Bewegung verknüpft wurde. Während der Vernissage zur begleitenden Ausstellung führten die Fünft- und Sechstklässler auch eine Performance vor, die bereits in den Osterferien in der Tanzschule Stage Premiere gefeiert hatte.

Im Namen von Leiterin Friederike Steitz begrüßte Museumspädagogin Svenja Sämann am Freitagnachmittag die Besucherinnen und Besucher zu einer Vernissage mit Performance im Museum St. Wendel: „Heute dreht sich hier alles um ein ganz besonderes, spartenübergreifendes Projekt aus Kunst und Tanz, an dem wir in einem großen Team ein halbes Jahr gearbeitet haben. Und das heutige Projekt trägt den Titel ‚Museum in Bewegung – ich bin Hier‘ und umfasst im Titel alle Projektbeteiligten: Uns als Museum, die Bewegung, vertreten durch die LAG Tanz und die Tanzschule Stage, und der Titelzusatz ‚Ich bin Hier‘ meint die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule St. Wendel, ohne die das Projekt nicht möglich gewesen wäre.“