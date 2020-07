Jugendpreis im Landkreis St. Wendel : Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung gesetzt

St. Wendel Schüler der Berufsfachschule für Haushaltsführung zählen zu den Preisträgern des Jugendpreises des Landkreises St. Wendel.

„Natur und Klima im Einklang“, so lautete das Motto des Jugendpreises, der vom Landkreis St. Wendel ausgeschrieben wurde. Der mit 500 Euro dotierte Preis geht unter anderem an den sozialpflegerischen Bereich der Dr.-Walter-Bruch-Schule. In Angriff genommen haben das Projekt mit dem Titel „Klimaschutz mit Messer und Gabel“ Schüler der Unterstufe der Berufsfachschule für Haushaltsführung und ambulante Betreuung mit ihren Lehrerinnen Claudia Forster-Bard und Laura Bögel.

In ihrer Ausbildung am Berufsbildungszentrum St. Wendel erwerben die Schüler hauswirtschaftliche Kompetenzen für den Einsatz im späteren Berufsleben, teilt ein Sprecher der St. Wendeler Schule mit. Als hauswirtschaftliche Fachkraft handeln sie nach den Grundregeln der Nachhaltigkeit; so lernen sie beispielsweise Kleidung und Materialien angemessen zu pflegen, um ihren Wert möglichst lange zu erhalten. In den möglichen Einsatzgebieten der ambulanten und stationären Seniorenhilfe sei es außerdem notwendig, Mahlzeiten ernährungsphysiologisch angemessen zu planen, nach regionalen und saisonalen Gesichtspunkten einzukaufen und ansprechend zuzubereiten, so der Sprecher weiter.