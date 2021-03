Baumholder : Triathlon wird zum zweiten Mal Corona-Opfer

Baumholder Baumholderer Orga-Team hat sich während einer virtuellen Sitzung zu diesem Schritt entschieden.

Der für Juni geplante OIE-Triathlon in Baumholder wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. In einer virtuellen Sitzung entschied sich das Orga-Team vom Förderverein Triathlon und Stadtlauf Baumholder dieser Tage zur Absage. Die Entscheidung sei besonders schwer gefallen, da es nun schon die zweite Auflage in Folge ist, die der Corona-Pandemie zum Opfer fällt, teilte der Verein mit. Aber die Organisatoren führten gleich mehrere Gründe an, warum es keinen Sinn ergibt, überhaupt die Planungen zu starten. An erster Stelle stehen gesundheitliche Bedenken. Derzeit ein Event dieser Art zu planen, setze ein falsches Zeichen, ist sich das Team einig. Außerdem kann es sich nicht vorstellen, wie eine solche Veranstaltung mit Hygienekonzept funktionieren soll. „Gerade auf der Radstrecke sind die Zuschauerströme nicht zu kontrollieren“, sagt Vereinssprecher Günter Heinz. Hinzu komme die Planungsunsicherheit. „Wer weiß, was im Juni sein wird?“