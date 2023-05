Bauernmarkt in St. Wendel Von frischen Leckereien bis zu altem Handwerk

Etwa 80 Handwerker, Bauern, Winzer und Direktvermarkter bieten Produkte aus ökologischer Erzeugung und handwerklicher Fertigung an, geben Einblick in die Arbeit moderner Landwirtschaft. Wie der Sprecher weiter berichtet, gibt es an den Ständen unzählige Probe-Häppchen. „Auch in Zeiten von Superfood ist das Altbewährte offenbar ganz nach dem Geschmack der Leute“, freut sich Bürgermeister Peter Klär (CDU). „Der Bauernmarkt fördert den Regionalgedanken und das Wir-Gefühl. Die örtlichen Erzeuger sind zunehmend auch Vermarkter. Dies ist wichtig, um dem Kunden die hohe Qualität vor Augen zu führen und gleichzeitig die Region sichtbar zu machen. Die Direktvermarkter leisten somit einen Beitrag zum Wunsch der Verbraucher nach Individualität“, betont der Verwaltungschef.