Gymnasium Wendalinum in St. Wendel : Auch unveröffentlichte Texte waren zu hören

St Wendel Poetry Slam hautnah: Wort- und Spiel-Laboratorium mit Bas Böttcher am Gymnasium Wendalinum

Auf Einladung der Fachschaft Deutsch besuchte einer der bekanntesten deutschsprachigen Slam-Poeten, der in Berlin lebende Bas Böttcher, die Klassenstufe zehn am Gymnasium Wendalinum. Zwei Stunden lang hatten die Schülerinnen und Schüler in der Aula die Möglichkeit, Gedichten zu lauschen, Fragen zu stellen, aber auch Tipps zum Verfassen eigener Texte zu bekommen. Bas Böttcher präsentierte seine bekanntesten Gedichte, gab den Schülern aber auch die Möglichkeit, sich Themen zu wünschen. So bekam das Publikum auch unveröffentlichte Texte zu hören, wie es vonseiten der Schule in einer Presseveröffentlichung heißt.