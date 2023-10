Auswertung der Bundespolizei „Bahnhof St. Wendel ist kein Kriminalitätsschwerpunkt“

Es ist noch nicht lange her, da hat die Polizei ein Fahndungsfoto veröffentlicht, das am Bahnhof in St. Wendel aufgenommen wurde. Darauf zu sehen sind mehrere Tatverdächtige, die bei einer Schlägerei Anfang April zwei Männer „zum Teil massiv verletzt“ haben sollen. Ein Vorfall, der sicherlich vielen in Erinnerung geblieben sein dürfte und die Frage aufgeworfen hat: Wie gefährlich ist generell der Bahnhof in St. Wendel?