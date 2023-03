Neunkircher Brauerei widmet Nachbarstadt ein neues Zwickel Auf das dunkle folgt das helle St. Wendeler Bier

Hintergrund

Bach‘s ist Teil der Neunkircher Brauwerke GmbH, die 2020 gegründet wurde. Wie ein Unternehmenssprecher berichtet, produziert die Brauerei in Neunkirchen in kleinen Chargen. Dabei wird auf bei Großbrauereien gängige Methoden der Haltbarmachung verzichtet. Als Folge daraus haben Bach‘s-Biere ein kürzeres Mindesthaltbarkeitsdatum und müssen gekühlt gelagert werden. Nach dem Brauen in Neunkirchen werden die Biere in geschlossener Kühlkette ausgeliefert. Auch die Handelspartner lagern das Bier in speziellen Verkaufsmöbeln (Kühlschränken). „Das ermöglicht es, auf jegliche Behandlung zu verzichten, und ein Frischbier am Markt anzubieten“, so der Sprecher.

