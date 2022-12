Vandalismus : Zwei Autos an zwei Tagen zerkratzt

St Wendel Wie der Polizei in St. Wendel erst jetzt bekannt wurde, wurde am Samstagmorgen in der Berschweilerstraße ein Auto durch eine Unbekannten zerkratzt. Das blaue Fahrzeug wies deutliche Kratzspuren entlang der rechten Fahrzeugseite auf.

