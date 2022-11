Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich : Autos aufgebockt und Räder geraubt

St Wendel Am vergangenen Wochenende kam es, wie in jüngster Vergangenheit bereits wiederholt vorgekommen, zu einem Diebstahl an Autoreifen bei einem Audi-Händler in der Tholeyer Straße, in St. Wendel. In dem frei zugänglichen Ausstellungsbereich des betroffenen Händlers wurden erneut mehrere Fahrzeuge aufgebockt und die angebrachten Reifen, mit Felgen, demontiert und gestohlen, wie die Polizei-Inspektion St. Wendel berichtet.

